Шольца обрадовала новость о желании Путина и Трампа встретиться

Канцлер Германии приветствует планы руководителей России и США начать личные переговоры.Немецкие СМИ пишут о том, что глава правительства страны Олаф Шольц, недавно побеседовавший с избранных президентом США Дональдом Трампом по телефону, горячо поддержал стремление американского лидера лично встретиться с Владимиром Путиным.