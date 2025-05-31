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Царьград

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Трое главврачей из Приморья обвиняются в продаже 13 новорождённых за границу

Трое главврачей из Приморья обвиняются в продаже 13 новорождённых за границу

В Приморском крае возбуждено уголовное дело: восемь медиков, включая трёх главврачей, обвиняются в продаже тринадцати младенцев за границу за 53 млн рублей.

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