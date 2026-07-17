Режим тревоги из-за угрозы удара беспилотников ввели в Лискинском и Острогожском районах

Система оповещения граждан активирована, сирены приведены в действие. Жителям районов настоятельно советуют находиться внутри зданий, не подходить к окнам и следить за обновлениями от представителей власти.
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