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Изабелла Кастильская, Торквемада и «черная испанская легенда»

Изабелла Кастильская, Торквемада и «черная испанская легенда»

Изабелла la Catolica, памятник в Медина-дель-КампоПришло время продолжить рассказ об Изабелле I Кастильской и поговорить о ее деятельности, как королевы Кастилии и Леона (с 1474 года), Арагона, Валенсии и Сицилии, графини Барселоны (с 1479).

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