Изабелла Кастильская, Торквемада и «черная испанская легенда»

Изабелла la Catolica, памятник в Медина-дель-КампоПришло время продолжить рассказ об Изабелле I Кастильской и поговорить о ее деятельности, как королевы Кастилии и Леона (с 1474 года), Арагона, Валенсии и Сицилии, графини Барселоны (с 1479).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)