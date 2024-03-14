Изабелла Кастильская, Торквемада и «черная испанская легенда»

Изабелла la Catolica, памятник в Медина-дель-КампоПришло время продолжить рассказ об Изабелле I Кастильской и поговорить о ее деятельности, как королевы Кастилии и Леона (с 1474 года), Арагона, Валенсии и Сицилии, графини Барселоны (с 1479).