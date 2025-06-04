Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на военные нужды

Европейский союз одобрил возможность для государств — членов организации использовать 335 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости, который был создан для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19, на поддержку оборонных инициатив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии