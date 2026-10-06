Ипотечный бум в сентябре: спрос на «Семейную ипотеку» взлетел, базовая тоже растёт

По данным аналитического центра Сбера «Домклик», сентябрь 2026 года стал рекордным для ипотечного рынка: выдачи по «Семейной ипотеке» составили 302,8 млрд рублей — это на 63,7% больше, чем годом ранее, и в 2,2 раза выше августовского показателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым