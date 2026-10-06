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Ипотечный бум в сентябре: спрос на «Семейную ипотеку» взлетел, базовая тоже растёт

Ипотечный бум в сентябре: спрос на «Семейную ипотеку» взлетел, базовая тоже растёт

По данным аналитического центра Сбера «Домклик», сентябрь 2026 года стал рекордным для ипотечного рынка: выдачи по «Семейной ипотеке» составили 302,8 млрд рублей — это на 63,7% больше, чем годом ранее, и в 2,2 раза выше августовского показателя.

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