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Ветеринар посоветовал владельцам собак заняться профилактикой укусов клещей

Ветеринар посоветовал владельцам собак заняться профилактикой укусов клещей

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля.

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