Динамика инфляции и тарифы Дональда Трампа негативно повлияли на рынок биткоинов

Рост биткоина (BTC), который продолжался в последние недели, неожиданно застопорился. По данным аналитиков 10x Research, основной причиной стали выше ожидаемых показатели базового индекса потребительских расходов (PCE), свидетельствующие об усилении инфляции.
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