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Накануне и после победы. Трофейные ружья после ВОВ

Накануне и после победы. Трофейные ружья после ВОВ

После Великой Отечественной войны у населения Советского Союза осело большое количество охотничьих ружей самых разнообразных систем, марок и конструкций, привезённых главным образом из Германии.

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