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Россия выстраивает кооперацию по редкоземельным металлам

Россия выстраивает кооперацию по редкоземельным металлам

Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников сообщил, что Россия обсуждает сотрудничество по Ангаро‑Енисейскому кластеру редкоземельных металлов с Китаем, Индией и государствами Ближнего Востока.

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