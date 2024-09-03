Две читинские школьницы победили в конкурсе и отправились в путешествие по всей стране

Читинские школьницы Екатерина Карандаева и Василиса Маркова стали победителями конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов и отправились в путешествие на фирменном поезде по маршруту «Москва – Владивосток», сообщил корреспонденту ZAB.
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