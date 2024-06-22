Скромный труженик войны: как миноносец «Сердитый» уничтожил двух «японцев»

Сменивший Колчака лейтенант Степан Дмитриев оказался человеком не менее отважным. «Сердитый» и другие уцелевшие миноносцы за несколько часов до сдачи Порт-Артура пошли на прорыв и сумели добраться до нейтральных китайских портов .
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