“The time has finally come: Texans can begin casting ballots on Monday, and their early votes will help determine whether a prospective Democratic revival nationwide will upend three decades of statewide Republican rule,” the New York Times reports.
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