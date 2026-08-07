Чумаков признал: ИИ способен создавать биологическое оружие

Академик РАН Петр Чумаков заявил, что ИИ может помочь в создании опасных вирусов. Однако вирусолог Сергей Нетесов сравнил такие разработки с фантазиями из компьютерных игр, подчеркнув разницу между научной реальностью и вымыслом.