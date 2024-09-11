7 неочевидных признаков, которые наглядно демонстрируют, что вы плохая хозяйка. Это очевидно даже

Дорогой красивый ремонт и мебель еще не признак того, что вы – хорошая хозяйка. Оказывается, есть неочевидные для самой хозяйки, но при этом вполне заметные всем остальным признаки, из-за которых даже самая чистоплотная женщина может «залететь» в список плохих хозяюшек.