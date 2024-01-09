НАСА передало домашнее видео с котом с расстояния 30 миллионов километров

Рекордная передача может произвести революцию в космической связи. Впервые НАСА использовало лазеры для передачи данных из глубокого космоса на Землю, а в качестве образца для исторической демонстрации было использовано видео с котом.
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