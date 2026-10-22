Уроженке Краснодара Маргарите Симоньян предложили возглавить совет при Уполномоченном по правам человека в РФМаргарита Симоньян может возглавить Общественный совет при Уполномоченном по правам человека.
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