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Смена часового пояса в Казахстане: появился официальный документ

Смена часового пояса в Казахстане: появился официальный документ

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о смене часового пояса в Казахстане. Установить, что на территории РК исчисление времени, воспроизводимого, хранимого и передаваемого Государственным первичным эталоном времени и частоты РК, производится по международной системе часовых поясов, говорится в документе.

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