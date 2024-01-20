Смена часового пояса в Казахстане: появился официальный документ

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о смене часового пояса в Казахстане. Установить, что на территории РК исчисление времени, воспроизводимого, хранимого и передаваемого Государственным первичным эталоном времени и частоты РК, производится по международной системе часовых поясов, говорится в документе.