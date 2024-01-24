Как на самом деле одевались римские легионеры, пренебрегая столичной модой

Римский легионер - каким он был на самом деле? Если поинтересоваться вопросом и ознакомиться с работами ученых-археологов, очень быстро станет понятно, что настоящий легионер достаточно сильно отличался от того, как большинство людей привыкли видеть их в произведениях массовой культуры и школьных учебниках истории.
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