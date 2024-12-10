“ЛизаАлерт”: итоги первого года сотрудничества с Российским футбольным союзом и благотворительной программой “ДоброFON” были озвучены на Х Межрегиональном форуме “ЛизаАлерт”, где собрались 390 поисковиков-добровольцев из 58 регионов.
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