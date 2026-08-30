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Контрафронт

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Германия: Гражданин Великобритании был убит в результате ножевого ранения на железнодорожной станции...

Германия: Гражданин Великобритании был убит в результате ножевого ранения на железнодорожной станции Розенхайм в земле Бавария ранним утром.

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