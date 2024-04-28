Сегодня в России отмечается День работника скорой помощи

Ежегодно 28 апреля в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. Именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии