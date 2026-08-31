«Ливерпуль» не продал хавбека Ньони «Ноттингему» за 25+5 млн фунтов

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« Ноттингем Форест » попытался купить Трея Ньони , но не преуспел. The Athletic сообщает, что « Ливерпуль » получил предложение на сумму 30 млн фунтов, из которых 5 млн – бонусная часть.