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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» не продал хавбека Ньони «Ноттингему» за 25+5 млн фунтов

« Ноттингем Форест » попытался купить  Трея Ньони , но не преуспел. The Athletic сообщает, что « Ливерпуль » получил предложение на сумму 30 млн фунтов, из которых 5 млн – бонусная часть.

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