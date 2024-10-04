Сербия между Россией и Евросоюзом: зигзаги вынужденного прагматизма

В Белграде рассчитывают, что в новом контракте с «Газпромом» снова получит самую лучшую цену на газ в Европе, поделился недавно в интервью каналу «Россия 24» своими ожиданиями Ненад Попович, отвечающий в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество: «Цена на газ для нас очень важна.