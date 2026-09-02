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Татар-информ

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Курьер из Набережных Челнов проехал 765 км на велосипеде до Казахстана

Курьер из Набережных Челнов проехал 765 км на велосипеде до Казахстана

Житель Набережных Челнов Иван Хлыстенков проехал на велосипеде более 765 км от Татарстана до казахстанского Актобе.

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