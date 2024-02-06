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Депутат Рады Кучеренко раскритиковал слова Зеленского насчет «перезагрузки» властей

Депутат Рады Кучеренко раскритиковал слова Зеленского насчет «перезагрузки» властей

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», 1-й зампред Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко раскритиковал в соцсетях заявления украинского президента Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей.

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