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Регионы России

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Путин ожидает постепенного восстановления российского фондового рынка

Путин ожидает постепенного восстановления российского фондового рынка

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в постепенном восстановлении российского фондового рынка.

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