Анна Седокова пытается вернуться к привычной жизни после самоубийства мужа

После потери Яниса Тиммы певица Анна Седокова постепенно возвращается к публичной жизни. Артистка вновь начала активно вести свои социальные сети, участвует в реалити-шоу и недавно впервые посетила вечернее мероприятие.
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