Фицо: Словакия и Болгария имеют схожие взгляды на конфликт на Украине

Словакия и Болгария придерживаются схожих взглядов по поводу конфликта на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо 4 сентября на встрече с болгарским вице-премьером Илияной Йотовой, передает пресс-служба правительства Словакии.
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