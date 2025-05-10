На Параде заметили особых гостей

На Параде в честь 80-й годовщины Великой Победы на Красной площади 9 мая среди почётных зрителей были замечены известные личности: знаменитый кинорежиссёр Эмир Кустурица, а также специальный представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актёр Стивен Сигал.