На Параде заметили особых гостей

На Параде в честь 80-й годовщины Великой Победы на Красной площади 9 мая среди почётных зрителей были замечены известные личности: знаменитый кинорежиссёр Эмир Кустурица, а также специальный представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актёр Стивен Сигал.
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