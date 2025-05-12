На Сахалине пьяный водитель намеренно переехал жителя Новосибирска

35-летний сибиряк отправился на остров на заработки и оказался в ненужное время в ненужном месте.Стали известны подробности трагического инцидента, который произошёл ранним утром 9 мая у парковки магазина на Окружной улице в городе Корсакове на Сахалине.
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