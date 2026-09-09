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Регионы России

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Samsung начала распространять августовское обновление ПО для Galaxy A37 и A35

Samsung начала распространять августовское обновление ПО для Galaxy A37 и A35

Данное обновление является плановым и направлено на исправление ошибок в системе без добавления новых функций.

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