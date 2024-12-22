NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ планируется в январе 2025 года, затем последует флагманский R...

NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ планируется в январе 2025 года, затем последует флагманский RTX 5090 32 ГБNVIDIA GeForce RTX 50 под кодовым названием “Blackwell” дебютируют на выставке CES 2025, что ознаменует начало нового поколения GPU с высококлассными продуктами, начиная с января.