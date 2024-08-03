Складские помещения повреждены в результате атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области была совершена массированная атака беспилотников. В результате этого несколько складских помещений были повреждены в Каменском и Морозовском районах, сообщил губернатор области Василий Голубев.
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