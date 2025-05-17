Мама погибшего в Египте мальчика: местные врачи 45 минут откачивали сына

Мама погибшего в Египте четырехлетнего Макара Елена Бакалина не может оправиться от горя. После падения с шестиметровой высоты, с края «бесконечного бассейна», ребенку сразу вызвали скорую и увезли в больницу.
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