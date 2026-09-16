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Физкультура остаётся обязательным предметом для всех школьников

Физкультура остаётся обязательным предметом для всех школьников

Ваш браузер не поддерживает видео. Минпросвещение страны направило в регионы рекомендации по проведению уроков физической культуры в новом учебном году.

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