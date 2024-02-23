Рынок капитала в Китае укрепляется

Китайский рынок капитала демонстрирует высокую жизнеспособность. Ожидается, что компании, занимающиеся технологическими инновациями, передовым производством и “зеленым” развитием, откроют новые возможности для листинга в 2024 году, в основном благодаря внедрению системы IPO на основе регистрации, говорится в новом отчете, опубликованном международной консалтинговой компанией PwC.