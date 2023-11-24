Полностью неуязвим для ПВО: В британском Минобороны сквозит паника. Загадочный русский самолёт замечен вне пределов музея 3 дня назад

44K прочитали В свежем отчете британского Минобороны сквозит легкая паника. Оказывается, коварные русские возвратили к жизни военный реликт прошлого века, но зачем это делать? Стратосферный самолет М-55, а по натовской классификации загадочный «Mystic B», замечен вне пределов музея, на аэродроме.