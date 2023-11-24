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  • Валентин Щербаков
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Полностью неуязвим для ПВО: В британском Минобороны сквозит паника. Загадочный русский самолёт замечен вне пределов музея 3 дня назад

Полностью неуязвим для ПВО: В британском Минобороны сквозит паника. Загадочный русский самолёт замечен вне пределов музея 3 дня назад

44K прочитали В свежем отчете британского Минобороны сквозит легкая паника. Оказывается, коварные русские возвратили к жизни военный реликт прошлого века, но зачем это делать? Стратосферный самолет М-55, а по натовской классификации загадочный «Mystic B», замечен вне пределов музея, на аэродроме.

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