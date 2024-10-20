Зендая в откровенном образе, Шер с молодым возлюбленным и его сыном, Дуа Липа и Джулия Робертс посетили церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла

В Кливленде (штат Огайо, США) 19 октября состоялась ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла — масштабное музыкальное шоу, во время которого известные музыканты получают заслуженное признание от экспертов музыкальной индустрии.
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