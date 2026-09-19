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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с двумя иномарками в Якутии

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с двумя иномарками в Якутии

Один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП при столкновении двух иномарок в Якутии. Об этом сообщили 19 сентября в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

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