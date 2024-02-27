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Певец Муромов посоветовал Пугачевой выпустить почтовые марки

Певец Муромов посоветовал Пугачевой выпустить почтовые марки

Михаил Муромов прокомментировал планы Аллы Пугачевой, связанные с выпуском нового альбома. Он порекомендовал Примадонне выпустить коллекцию почтовых марок, на которых будет изображено ее лицо в разные периоды жизни.

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