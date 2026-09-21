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Гатиятулин — о решении Хейза завершить карьеру: «Он не ехал сюда отбывать номер»

Гатиятулин — о решении Хейза завершить карьеру: «Он не ехал сюда отбывать номер»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Ладой» (3:2 ОТ) прокомментировал решение нападающего Кевина Хейза завершить профессиональную карьеру.

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