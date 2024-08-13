В ХАМАС отказались от участия в переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС не намерено принимать участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, запланированных на четверг, сообщил РИА Новости представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади.
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