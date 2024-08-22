«Требование закона». В Севастополе будет реорганизована система распространения прессы 

Функция распространения печатной продукции в регионе будет передана Правительством Севастополя из ГУП С «Агентство «Союзпечать» севастопольскому ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» (ГУП «УК ОРТК»), подведомственному департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.
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