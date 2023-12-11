Путин предложил распространить льготную ипотеку на участников СВО

За расширение программы льготной арктической ипотеки сегодня выступил Владимир Путин. Во время разговора с получателями займа в Архангельске президент отметил, что максимальную сумму кредита на Севере могут поднять.
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