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Путин предложил распространить льготную ипотеку на участников СВО

За расширение программы льготной арктической ипотеки сегодня выступил Владимир Путин. Во время разговора с получателями займа в Архангельске президент отметил, что максимальную сумму кредита на Севере могут поднять.

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