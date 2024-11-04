Замечательный мужик Павел Дуров вывез свою новую пассию в Париж

За последнее время на долю Дурова и его новой девушки выпало немало испытаний — задержание Павла, по этой причине у его возлюбленной случился выкидыш, да ещё и Ирина Болгар своими исками нервы Паше портит.
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