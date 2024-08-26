Алаудинов: число пленных украинских военных в Курской области продолжает расти

Их берут в плен спецназ «Ахмат» и подразделения ВС РФ Число военнослужащих украинской армии, которые были взяты в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них при этом сдается добровольно, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.