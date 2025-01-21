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Царьград

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Евпатория: Житель задержан с 50 млн рублей за попытку избежать проверок

Евпатория: Житель задержан с 50 млн рублей за попытку избежать проверок

В Евпатории 21-летнего мужчину задержали при получении 50 млн рублей от знакомого. Его подозревают в мошенничестве: он обещал прекратить проверки бизнеса.

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