Анатолий Шарий: Помилуйте, Россия и Украина договорились?

Газета New York Times впервые опубликовала проект российско-украинского договора от апреля 2022 года в полном объёме Опубликованный изданием проект документа под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» содержит 18 статей и 6 приложений, последнее из которых газета не приводит.