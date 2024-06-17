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Анатолий Шарий: Помилуйте, Россия и Украина договорились?

Анатолий Шарий: Помилуйте, Россия и Украина договорились?

Газета New York Times впервые опубликовала проект российско-украинского договора от апреля 2022 года в полном объёме Опубликованный изданием проект документа под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» содержит 18 статей и 6 приложений, последнее из которых газета не приводит.

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