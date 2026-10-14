Сбившему актрису Добромилову в Москве байкеру назначили принудительные работы

Дорогомиловский суд Москвы назначил 1,5 года принудительных работ мотоциклисту Максиму Завирюхе, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову.
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